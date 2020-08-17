Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар за вихід у фінал Ліги Європи зіграє з міланським Інтером.

Півфінальний матч відбудеться в понеділок, 17 серпня, Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфі. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Інтер - Шахтар у прямій трансляції дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. Також наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у чвертьфіналі гірники розгромили швейцарський Базель і втретє в своїй історії зіграють у півфіналі ЛЄ. Інтер, у свою чергу, вибив з розіграшу німецький Баєр.