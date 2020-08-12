 Шахтар втретє в історії вийшов до півфіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар втретє в історії вийшов до півфіналу Ліги Європи

Сьогодні 08:24 12043 1
У 2009 році гірники взяли трофей, а в 2016 році програли півфінал Севільї
Шахтар втретє в історії вийшов до півфіналу Ліги Європи
#Шахтар

Джерело - sport.ua.

Донецький Шахтар втретє в історії вийшов до півфіналу Ліги Європи (враховуючи часи, коли турнір носив назву Кубок УЄФА).

У сезоні 2008/09 Шахтар виграв другий за престижністю євротрофей. У півфіналі гірниками було обіграно київське Динамо (1:1 в гостях, 2:1 вдома), а в фіналі в турецькому Стамбулі команда Мірчі Луческу перемогла німецький Вердер (2:1) в додатковий час.

У сезоні 2015/16 донецька команда, з тим же Луческу на чолі, зупинилася саме у півфіналі, програвши іспанській Севільї (2:2 вдома, 1:3 в гостях), майбутньому володарю трофея.

У своєму третьому півфіналі за історію Шахтар (тепер уже з Луїшем Каштру) зіграє проти міланського Інтера, цей матч відбудеться 17 серпня 2020 року в Дюссельдорфі.

На стадії півфіналів єврокубків поточного сезону донецький клуб став єдиним представником від країн, що не входять до ТОП-5 (Іспанія, Англія, Італія, Німеччина, Франція).

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