Визначились півфіналісти Ліги Європи 2019/20

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар після перемоги над Базелем і Севілья, яка здолала Вулвергемптон, приєдналися до Інтера та Манчестер Юнайтед у півфіналі Ліги Європи сезону 2019/20.
Таким чином, стали відомими півфінальні пари турніру. Шахтар зіграє з італійським Інтером, а Севілья побореться з Манчестер Юнайтед. Обидва півфінали відбудуться 16 серпня в Німеччині.
Ліга Європи 2019/20
Півфінали
16 серпня
22:00. Севілья - Манчестер Юнайтед
22:00. Інтер - Шахтар
🏆 The path to glory...— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 11, 2020
Your ideal final is _______ vs _______ 😀#UEL pic.twitter.com/wzyA8FPqba
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу, переможці пар визначаються в одній грі.