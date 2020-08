Визначились півфіналісти Ліги Європи 2019/20

Донецький Шахтар після перемоги над Базелем і Севілья, яка здолала Вулвергемптон, приєдналися до Інтера та Манчестер Юнайтед у півфіналі Ліги Європи сезону 2019/20.

Таким чином, стали відомими півфінальні пари турніру. Шахтар зіграє з італійським Інтером, а Севілья побореться з Манчестер Юнайтед. Обидва півфінали відбудуться 16 серпня в Німеччині.

Ліга Європи 2019/20

Півфінали

16 серпня

22:00. Севілья - Манчестер Юнайтед

22:00. Інтер - Шахтар

🏆 The path to glory...



Your ideal final is _______ vs _______ 😀#UEL pic.twitter.com/wzyA8FPqba