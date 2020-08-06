Базель - Айнтрахт: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У матчі Базель - Айнтрахт визначиться суперник донецького Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи.

Гра відбудеться в четвер, 6 серпня, на Сент-Джейкоб Парк у Базелі. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Базель - Айетрахт наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, у першому матчі Базель розгромив суперника в гостях (0:3).

Донецький Шахтар напередодні впевнено розібрався з Вольфсбургом і чекає на свого суперника в чвертьфіналі.

Також 6 серпня відбудеться ще 3 гри 1/8 фіналу Ліги Європи.