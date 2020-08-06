Севілья прийматиме Рому, Баєр зіграє з Рейнджерс: матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 6 серпня, чотирма матчами завершиться стадія 1/8 фіналу Ліги Європи.

Іспанська Севілья на нейтральному полі (Шауінсланд Райзен Арена) в Дуйсбурзі зіграє з італійською Ромою. У Леверкузені Баєр у матчі-відповіді прийматиме шотландський Рейнджерс.

Інші пари четверга виглядатимуть так: Базель - Айнтрахт і Велвергемптон - Олімпіакос.

Ліга Європи. 1/8 фіналу, матчі-відповіді

6 серпня

19:55. Баєр - Рейнджерс (перший матч - 3:1)

19:55. Севілья - Рома (з однієї гри)

22:00. Базель - Айнтрахт (3:0)

22:00. Вулвергемптон - Олімпіакос (1:1)

Нагадаємо, напередодні Шахтар розгромив Вольфсбург і чекає свого суперника в чвертьфіналі в матчі Базель - Айнтрахт.