Севілья - Рома: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Севілья та Рома зіграють на нейтральному полі в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Гра відбудеться сьогодні, 6 серпня, на Шауінсланд Райзен Арена в Дуйсбургу. Початок о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Ліги Європи Севілья - Рома в прямому етері дивіться на нашому сайті.

Нагадаємо, протистояння Севілья - Рома відбудеться з одного матчу, через спалах пандемії коронавірусу. 6 серпня відбудеться ще три матчі Ліги Європи.

Напередодні, Шахтар розгромив Вольфсбург і став учасником 1/4 фіналу. Також до чвертьфінальної стадії пробилися: Манчестер Юнайтед, Інтер і Копенгаген.