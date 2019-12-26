Тоттенгем - Брайтон: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем і Брайтон зіграють в матчі 19 туру Англійської Прем'єр-Ліги.

Матч відбудеться 26 грудня, на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні.

Початок о 14:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч чемпіонату Англії Тоттенгем - Брайтон наживо дивіться на нашому сайті.

Пісял 18 турів шпори посідяють 7 сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи 26 очок. Брайтон - 13-й, з 20 очками в доробку. У минулому турі Тоттенгем програв Челсі (0:2), а Брайтон поступився Шеффілду (0:1).