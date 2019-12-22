Челсі завдяки дублю Вілліана переміг Тоттенгем у 18 турі АПЛ

Челсі перервав серію поразок

Джерело - Чемпіон.

У 18-му турі англійської АПЛ Тоттенгем вдома приймав Челсі.

У першому таймі екс-гравець Шахтаря Вілліан оформив дубль. Спочатку він результативно замкнув передачу Ковачича, а наприкінці тайму реалізував пенальті. У другому таймі господарі залишилися у меншості - Сон Хин Мін отримав червону картку. Граючи у меншості, шанси на позитивний результат у підопічних Моурінью відчутно зменшилися. Челсі у підсумку святкував перемогу.

Чемпіонат Англії - АПЛ

18 тур, 22 грудня

Тоттенгем - Челсі 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 12 Вілліан, 0:2 - 45+4 Вілліан (пен)

Раніше, Вотфорд сенсаційно переміг МЮ.

Нагадаємо, Евертон та Арсенал розписали безгольову нічию у 18 турі АПЛ.