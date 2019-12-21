Саутгемптон розібрався із Астон Віллою, перемоги Вулвергемптона та Ньюкасла. Результати 18 туру АПЛ

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Сьогодні, 21 грудня, відбулися матчі 18 туру англійської Прем’єр-ліги.
Чемпіонат Англії - Прем'єр ліга
21 грудня, 18 тур
Астон Вілла – Саутгемптон 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 21 Інгс, 0:2 – 31 Стівенс, 0:3 – 51 Інгс, 1:3 – 75 Гріліш
Борнмут – Бернлі 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 89 Родрігес
Брайтон - Шеффілд Юнайтед 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 23 Макберні
Норвіч – Вулвергемптон 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 17 Кентвелл, 1:1 – 60 Се, 1:2 – 81 Хіменес
Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пелес 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 83 Альмірон
Нагадаємо, Евертон та Арсенал розписали безгольову нічию у 18 турі АПЛ.
Раніше, Анчелотті очолив Евертон.