Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед приймає Ньюкасл у 19 турі Англійської Прем'єр-Ліги.

Матч відбудеться 26 грудня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Після 18 турів у обох команд по 25 очок і 8 та 9 сходинки відповідно в турнірній таблиці АПЛ. У минулому турі манкуніанці програли Вотфорду (2:0), а Ньюкасл переміг Крістал Пелес (1:0).