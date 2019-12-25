Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE

 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл смотреть онлайн матч - трансляция АПЛ 26.12.2019 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Федерація тенісу України назвала умови допуску Світоліної на Олімпіаду
Сьогодні 10:31 1389
Визначився найкращий гравець збірної України у 2019 році
Сьогодні 15:14 627
У Каштру немає авторитету серед гравців Шахтаря - екс-гравець збірної України
Сьогодні 08:43 1202
Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки
Вчора 18:24 8428
Дерюгіна: Підготовка українських гімнасток до Олімпіади перебуває під загрозою зриву
Вчора 17:55 518
Легальна ли лотерея Золотой Кубок?
Вчора 15:54 269
Визначився найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття
Вчора 15:12 2323
Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020
Вчора 14:42 1395
Рух отримав заборону на трансфери
Вчора 13:47 1126
Балакін: Я був готовий зупинити матч Шахтар — Динамо
Вчора 12:44 1788 2
Блоги
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 Valeriy Ruchka
Вчора 14:21 800
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича Valeriy Ruchka
Вчора 13:58 322
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2 Дима Копий
23.12.2019 18:30 7383 50
Тоттенгем поступився Челсі, Сіті розібрався з Лестером. Результати та огляд 18 туру АПЛ
Тоттенгем поступився Челсі, Сіті розібрався з Лестером. Результати та огляд 18 туру АПЛ Valeriy Ruchka
23.12.2019 16:56 859
Підгрушна чи Підручний. Біатлонні підсумки етапу в Ансі
Підгрушна чи Підручний. Біатлонні підсумки етапу в Ансі Valeriy Ruchka
23.12.2019 16:32 337
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:25 Футбол АПЛ дозволила Ліверпулю зіграти з нашивкою переможця клубного чемпіонату світу 4
18:09 Біатлон Різдвяна гонка: склад учасників та розклад змагань 76
17:54 Бокс Джошуа хоче провести бій в Африці 185
17:40 Інше Україна дійсно може претендувати на проведення Олімпійських ігор 250
17:25 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 188414
17:25 Футбол У Китаї обмежили зарплати для легіонерів 308
17:09 Бокс Кубинського боксера застрелили у США після поєдинку 1003
16:55 Футбол Чотири англійські клуби зацікавилися екс-нападником Зорі 912
16:40 Футбол ПСЖ готує для Мбаппе новий антимадридський контракт 284
16:25 Футбол Балакін: Були розмови, щоб судді давали інтерв'ю після матчу 133
16:24 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 298577
16:11 Баскетбол Капітан збірної України успішно дебютував у чемпіонаті Японії 128
16:11 Блог Український тиждень в НБА 125
15:54 Футбол Балакін: Усі вважають, що судді — сліпі хабарники 181
15:39 Футбол Попов міг перейти у Зорю 409
15:26 Футбол Езіл оплатив 219 операцій потребуючим дітям 181
15:21 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE 119
15:14 Футбол Визначився найкращий гравець збірної України у 2019 році 627
14:59 ММА Нурмагомедов назвав свого наступного суперника 269
14:49 Інше Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція 56833
14:47 Футбол Мілан висунув Ібрагімовичу нові умови контракту 274
14:46 Пряма трансляція Лестер - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE 193
14:34 Пряма трансляція Крістал Пелес - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE 132
14:29 Футбол Гравець Динамо вказав причину переходу в Олександрію 415
14:13 Футбол Ротань отримає час на створення нової команди – Павелко 189

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 15:21 119 0
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед приймає Ньюкасл у 19 турі Англійської Прем'єр-Ліги.

Матч відбудеться 26 грудня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Після 18 турів у обох команд по 25 очок і 8 та 9 сходинки відповідно в турнірній таблиці АПЛ. У минулому турі манкуніанці програли Вотфорду (2:0), а Ньюкасл переміг Крістал Пелес (1:0).

Коментарі ()