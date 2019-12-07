Реал Мадрид - Еспаньйол: онлайн-трансляція матчу 16 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал у 16 турі чемпіонату Іспанії приймає Еспанйол.
Матч відбудеться 7 грудня, в Мадриді на Сантьяго Бернабеу.
Початок о 14:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.
Також онлайн матч Реал Мадрид - Еспаньйол наживо дивіться на нашому сайті.
У минулому турі підопічні Зідана виграли в Алавеса (1:2), а Еспаньйол зазнав болючої поразки від Осасуни (2:4). Після 15 турів вершкові ділять 1-2 сходинки з Барселоною. У обох грандів по 31 очку. Еспаньйол - на передостанній 19-й сходинці, маючи усього 9 залікових балів.