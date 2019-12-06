Динамо Київ - Зоря: онлайн-трансляція матчу 17 туру УПЛ. LIVE

Відеотрансляція центрального матчу 17 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ у центральному матчі 17 туру Української Прем'єр-ліги прийматиме луганську Зорю.

Матч відбудеться у неділю, 8 грудня, на НСК Олімпійський у Києві.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі 2+2.

Також онлайн матч Динамо Київ - Зоря Луганськ наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку протистояння.

Кияни після 16 турів посідають 2 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, набравши 33 очки та на 11 відстаючи від лідера - Шахтаря. Зоря, у свою чергу, відстає від Динамо на 2 пункти та посідає 3 сходинку.

У 16 турі Динамо впевнено розібоалося з Олімпіком (1:3), а луганці виграли в Карпат (2:0).