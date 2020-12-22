Кременчук підписав колишнього форварда Донбасу

Смирнов останні півтора сезону провів в казахстанському Актобе

Джерело - УХЛ.

Кременчука уклав контракт з нападником Іллею Смирновим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Уродженець Києва провів 4 сезони в МХЛ-Б, виступаючи за Ястребов, Тверічі і Комету. Всього в 118 матчах другої Молодіжної хокейної ліги Росії Смирнов набрав 95 (61+34) очок при показнику корисності +4.

Сезон 2017/18 форвард провів в ВХЛ-Б в "Кристал", набрав 23 (14+9) очка в 49 зустрічах. Сезоном пізніше, в складі Донбасу, Смирнов в 22 матчах відзначився 21 (10+11) результативними балами.

З літа 2019 нападник грав у Казахстані за Актобе - в 29 матчах нападник заробив 7 (6+1) очок.

У складі Кременчука Ілля Смирнов виступатиме під 37 номером.

Раніше, Кременчук відзаявив нападника Волкова.