Кременчук відзаявив досвідченого форварда

Форвард набрав 4 очки в 13 матчах

Джерело - УХЛ.

Кременчук виключив зі своєї заявки нападника Максима Волкова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У 13 матчах нинішнього сезону форвард набрав 4 (1+3) очки при показнику корисності +6, відзначившись переможним голом у воротах Крижаних Вовків.

За свою кар'єру 35-річний Волков провів 526 матчів в чемпіонаті Казахстану і 144 зустрічі в ВХЛ, зігравши також за збірну Казахстану на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А в сезоні 2017/18, який проходив в Києві.

Нагадаємо, Сокіл підписав чемпіона МХЛ.