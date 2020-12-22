Кременчук відзаявив досвідченого форварда

 Кременчук відзаявив досвідченого нападника | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
Мій профіль
Бех-Романчук - спортсменка року в Україні за версією АСЖУ
Вчора 09:39 1489
Визначився найкращий тренер України 2020 року
Сьогодні 19:40 156
Шахтар повісив цінник на Тайсона
Сьогодні 18:54 906
Леху запропонували підписати Шабанова
Сьогодні 14:00 1433
Рух відмовився підписувати Мілевського
Сьогодні 13:45 1613
Рух запросив у Динамо шестизначну суму за трансфер Кухаревича
Сьогодні 11:00 2131 1
Андронов: Шахтар селив суддів у готель, що належав Луческу
Вчора 23:24 2199 1
Циганик: Головний ринок для Динамо - це Аргентина і Бразилія
Вчора 21:40 715
Ювентус і Наполі зацікавилися Зінченком
Вчора 20:09 1402
Журналіст назвав гравця, який отримує найбільшу зарплату у Шахтарі
Вчора 18:54 2820
Блоги
Визначився найкращий тренер України 2020 року
Визначився найкращий тренер України 2020 року Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:40 153
Дружина півзахисника Динамо продовжує запалювати в Інстаграмі
Дружина півзахисника Динамо продовжує запалювати в Інстаграмі Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:34 204
Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос
Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:21 220
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:44 1353
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:36 1725
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 20:41 8775 3
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 19:38 555
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань Valeriy Ruchka
Вчора 18:09 487
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії Valeriy Ruchka
Вчора 16:09 1800
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році Valeriy Ruchka
Вчора 13:36 934
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:55 Футбол Касільяс отримав керівну посаду у Реалі 128
19:41 Футбол Челсі націлився на одноклубника Ярмоленка 190
19:40 Блог Визначився найкращий тренер України 2020 року 156
19:34 Блог Дружина півзахисника Динамо продовжує запалювати в Інстаграмі 208
19:25 Футбол Президент Інгульця: Є у мене мрія в житті - хочу, щоб Реал приїхав 234
19:10 Хокей. УХЛ Кременчук підписав колишнього форварда Донбасу 200
18:54 Футбол Шахтар повісив цінник на Тайсона 906
18:39 Бокс Бій Джошуа - Ф'юрі навряд чи відбудеться в Англії 436
18:25 Футбол Дуць залишив Рух 816
18:10 Хокей. УХЛ Кременчук відзаявив досвідченого форварда 379
17:55 Футбол Лілль готовий продати Ліверпулю захисника 465
17:40 Футбол АЕК найближчим часом звільнить головного тренера 509
17:25 Футбол Олександрію залишать 5 гравців 1144
17:09 Футбол Чемпіонат Франції залишився без ТВ-транслятора 694
16:55 Біатлон Бєлкіна перемогла в гонці переслідування на чемпіонаті України 773
16:40 Футбол Манчестер Юнайтед спробує підписати захисника Баварії 773
16:25 Біатлон Тищенко виграв гонку переслідування на чемпіонаті України 897
16:21 Блог Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос 222
16:10 Футбол Воротарем команди УПЛ цікавиться Ліверпуль 1368
15:55 Футбол Рух шукає заміну Кухаревичу 1028
15:46 Баскетбол Ексгравець НБА Вон став гравцем Прометея 929
15:27 Футбол У Дніпра-1 третій за розміром бюджет в УПЛ - Циганик 1249
15:11 Футбол Ліверпуль узгодив перехід Санчеша 1074
14:54 Бокс Визначився заробіток Альвареса за бій зі Смітом 1388
14:37 Бокс Тренер вказав на труднощі Усика у бою з Ф’юрі 4732 1

Кременчук відзаявив досвідченого форварда

Сьогодні 18:10 379 0
Форвард набрав 4 очки в 13 матчах
Кременчук відзаявив досвідченого форварда
#Кременчук, #Волков

Джерело - УХЛ.

Кременчук виключив зі своєї заявки нападника Максима Волкова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У 13 матчах нинішнього сезону форвард набрав 4 (1+3) очки при показнику корисності +6, відзначившись переможним голом у воротах Крижаних Вовків.

За свою кар'єру 35-річний Волков провів 526 матчів в чемпіонаті Казахстану і 144 зустрічі в ВХЛ, зігравши також за збірну Казахстану на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А в сезоні 2017/18, який проходив в Києві.

Нагадаємо, Сокіл підписав чемпіона МХЛ.

Коментарі ()