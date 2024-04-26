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Ліверпуль та Феєнорд близькі до узгодження компенсації за Слота

Сьогодні 20:00 105 0
Ліверпуль та Феєнорд близькі до узгодження компенсації за Слота
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Футбольні трансфери, #Феєнорд, #Арне Слот

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер нідерландського Феєнорда Арне Слот влітку може очолити англійський Ліверпуль.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі клуби близькі до узгодження компенсації за 45-річного нідерландського фахівця. Джерело зазначає, що переговори просуваються добре. Сторони узгоджують останні деталі.

Феєнорд готовий відпустити Слота за 10-15 млн євро.

Наприкінці сезону Юрген Клопп залишить посаду головного тренера Ліверпуля після 9 років на чолі клубу.

Спочатку мерсисайдці хотіли запросити на заміну німцю Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.

Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.

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