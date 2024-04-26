Ліверпуль та Феєнорд близькі до узгодження компенсації за Слота

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер нідерландського Феєнорда Арне Слот влітку може очолити англійський Ліверпуль.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі клуби близькі до узгодження компенсації за 45-річного нідерландського фахівця. Джерело зазначає, що переговори просуваються добре. Сторони узгоджують останні деталі.
Феєнорд готовий відпустити Слота за 10-15 млн євро.
🚨🔴 Understand Liverpool and Feyenoord are now close to agree on compensation fee for Arne Slot as talks are progressing well also today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2024
There are some details to clarify and then the final green light is expected to arrive soon. pic.twitter.com/el2WG9HLL4
Наприкінці сезону Юрген Клопп залишить посаду головного тренера Ліверпуля після 9 років на чолі клубу.
Спочатку мерсисайдці хотіли запросити на заміну німцю Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.
Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.