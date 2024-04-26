Ліверпуль та Феєнорд близькі до узгодження компенсації за Слота

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер нідерландського Феєнорда Арне Слот влітку може очолити англійський Ліверпуль.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі клуби близькі до узгодження компенсації за 45-річного нідерландського фахівця. Джерело зазначає, що переговори просуваються добре. Сторони узгоджують останні деталі.

Феєнорд готовий відпустити Слота за 10-15 млн євро.

🚨🔴 Understand Liverpool and Feyenoord are now close to agree on compensation fee for Arne Slot as talks are progressing well also today.



There are some details to clarify and then the final green light is expected to arrive soon. pic.twitter.com/el2WG9HLL4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2024

Наприкінці сезону Юрген Клопп залишить посаду головного тренера Ліверпуля після 9 років на чолі клубу.

Спочатку мерсисайдці хотіли запросити на заміну німцю Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.

Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.