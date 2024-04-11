Аморім спростував домовленість із керівництвом Ліверпуля

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Спортинга Рубен Аморім спростував переговори з керівництвом Ліверпуля.

Слова португальського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я не зустрічався з Ліверпулем для жодних переговорів, немає ніякої домовленості — це неправда. Я тренер Спортинга, я хочу вигравати тут, і я не зустрічався з жодним клубом. Нічого не було узгоджено. Закінчуйте з цією історією. Це останній раз, коли я говорю про своє майбутнє", - заявив Аморім.

🚨🇵🇹 Rúben Amorim: “I did NOT meet Liverpool for any interview and there’s no agreement, it’s not true”.



“I’m Sporting manager, I want to win here and I didn’t meet any club. Nothing has been agreed”.



“Stop with this story. This is the last time I speak about my future”. pic.twitter.com/b1Y324HBOC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2024

Чинний контракт Аморіма розрахований до 2026 року та передбачає клаусулу в розмірі 20 млн євро. Нещодавно Юрген Клопп повідомив, що залишить Ліверпуль після завершення сезону.

Раніше з’явилася інформація про те, що Ліверпуль вже почав переговори з Рубеном.