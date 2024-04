Аморім спростував домовленість із керівництвом Ліверпуля

Головний тренер Спортинга Рубен Аморім спростував переговори з керівництвом Ліверпуля.

Слова португальського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🇵🇹 Rúben Amorim: “I did NOT meet Liverpool for any interview and there’s no agreement, it’s not true”.



“I’m Sporting manager, I want to win here and I didn’t meet any club. Nothing has been agreed”.



“Stop with this story. This is the last time I speak about my future”. pic.twitter.com/b1Y324HBOC