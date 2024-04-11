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07.04.2024 07:40 960

Аморім спростував домовленість із керівництвом Ліверпуля

Сьогодні 15:06 65 0
Аморім спростував домовленість із керівництвом Ліверпуля
#Ліверпуль, #Спортинг, #Рубен Аморім

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Спортинга Рубен Аморім спростував переговори з керівництвом Ліверпуля.

Слова португальського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я не зустрічався з Ліверпулем для жодних переговорів, немає ніякої домовленості — це неправда. Я тренер Спортинга, я хочу вигравати тут, і я не зустрічався з жодним клубом. Нічого не було узгоджено. Закінчуйте з цією історією. Це останній раз, коли я говорю про своє майбутнє", - заявив Аморім.

Чинний контракт Аморіма розрахований до 2026 року та передбачає клаусулу в розмірі 20 млн євро. Нещодавно Юрген Клопп повідомив, що залишить Ліверпуль після завершення сезону.

Раніше з’явилася інформація про те, що Ліверпуль вже почав переговори з Рубеном.

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