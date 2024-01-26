Клопп залишить Ліверпуль у кінці сезону

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп залишить клуб після завершення сезону.
Слова німця передає пресслужба мерсисайдців.
Разом з Клоппом клуб покине і його тренерський штаб.
"Мені подобається абсолютно все в цьому клубі, я люблю все в місті, у наших уболівальниках, я люблю команду, я люблю працівників клубу. Я все люблю. Але те, що я все ж приймаю це рішення, свідчить про те, що я переконаний, що це те, що я повинен зробити. Це означає, що у мене, як це сказати, закінчується енергія. Зараз у мене немає проблем.
Раніше Клопп оцінив шанси Ліверпуля на чемпіонство в АПЛ
Очевидно, що я вже давно знав, що мені доведеться оголосити про це одного разу, але зараз я абсолютно в порядку. Я знаю, що не можу виконувати роботу знову і знову, і знову, і знову. Після років, які ми провели разом, і після всього часу, який ми провели разом, і після всього того, через що ми разом пройшли, повага до вас зросла, любов до вас зросла, і найменше, що я вас винен, це правда – і ось вона, правда", – сказав Клопп.
Німець очолював "червоних" з 2015 року.
Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.— Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024
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