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Клопп залишить Ліверпуль у кінці сезону

Німець очолював "червоних" з 2015 року
Сьогодні 12:51 964 0
Клопп залишить Ліверпуль у кінці сезону
Фото: Getty Images
#Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп залишить клуб після завершення сезону.

Слова німця передає пресслужба мерсисайдців.

Разом з Клоппом клуб покине і його тренерський штаб.

"Мені подобається абсолютно все в цьому клубі, я люблю все в місті, у наших уболівальниках, я люблю команду, я люблю працівників клубу. Я все люблю. Але те, що я все ж приймаю це рішення, свідчить про те, що я переконаний, що це те, що я повинен зробити. Це означає, що у мене, як це сказати, закінчується енергія. Зараз у мене немає проблем.

  Раніше Клопп оцінив шанси Ліверпуля на чемпіонство в АПЛ

Очевидно, що я вже давно знав, що мені доведеться оголосити про це одного разу, але зараз я абсолютно в порядку. Я знаю, що не можу виконувати роботу знову і знову, і знову, і знову. Після років, які ми провели разом, і після всього часу, який ми провели разом, і після всього того, через що ми разом пройшли, повага до вас зросла, любов до вас зросла, і найменше, що я вас винен, це правда – і ось вона, правда", – сказав Клопп.

Німець очолював "червоних" з 2015 року. 

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