Головне
Арсенал прийме Баварію, Реал — Манчестер Сіті в перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 475
Арум назвав слабке місце Усика в поєдинку проти Ф'юрі
Сьогодні 12:47 149
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ
Сьогодні 09:25 10121 5
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо
Сьогодні 00:22 809
Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз
Вчора 21:40 836 2
Кривбас та Ворскла не виявили сильнішого у 23 турі УПЛ
Вчора 20:26 288
Підручний індивідуально готуватиметься до Олімпіади-2026
Вчора 19:59 324
Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024
Вчора 18:00 516
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ
Вчора 17:29 8944 1
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея
Вчора 16:27 6997
Прямі трансляції

Ліверпуль знайшов заміну Клоппу

Сьогодні 12:32 173 0
Ліверпуль знайшов заміну Клоппу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Спортинг, #Футбольні трансфери, #Рубен Аморім

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Спротинга Рубен Аморім погодився очолили Ліверпуль після завершення сезону.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

В Аморіма є усна принципова угода з мерсисайдцями, за якою він очолить "червоних" у наступному сезоні. Його угода з англійським клубом може бути розрахована до 2027 року.

Наразі зі Спортингом вже ще йдуть переговори, які далекі від завершальної стадії. Чинний контракт фахівця розрахований до 2026 року та передбачає клаусулу в розмірі 20 млн євро.

Нещодавно Юрген Клопп повідомив, що він залишить клуб після завершення сезону.

Нагадаємо, Ліверпуль в останньому турі Англійської Прем'єр-ліги зіграв внічию з Манчестер Юнайтед (2:2). Команда наразі ділить першу сходинку турнірної таблиці з Арсеналом (по 71 очка).

Коментарі ()
Популярне зараз
Карпати за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд туру Першої ліги Карпати за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд туру Першої ліги 1524
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ 10121 5
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син 1602
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея 6997
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ 8944 1
Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами 3376
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57611 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51062
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362196 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10995 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359638
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 98985