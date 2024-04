Ліверпуль знайшов заміну Клоппу

Головний тренер Спротинга Рубен Аморім погодився очолили Ліверпуль після завершення сезону.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

В Аморіма є усна принципова угода з мерсисайдцями, за якою він очолить "червоних" у наступному сезоні. Його угода з англійським клубом може бути розрахована до 2027 року.

Наразі зі Спортингом вже ще йдуть переговори, які далекі від завершальної стадії. Чинний контракт фахівця розрахований до 2026 року та передбачає клаусулу в розмірі 20 млн євро.

