Алонсо прийняв рішення щодо свого майбутнього

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо залишиться в німецькому клубі на наступний сезон.

Про це повідомляє SkySports.

За інформацією джерела, Алонсо не буде в шортлисті Ліверпуля цього літа, а команда Прем'єр-ліги очікує, що він залишиться в Баєрі.

Вважалося, що керманич Баєра є головною ціллю "мерсисайдців" для заміни Юргена Клоппа, який залишає Енфілд наприкінці сезону.

BREAKING: 🚨Liverpool expect Xabi Alonso to stay at Bayer Leverkusen with the Spaniard unlikely to be on their shortlist to replace Jurgen Klopp as manager 🔴