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Алонсо прийняв рішення щодо свого майбутнього

Сьогодні 00:41 129 0
Алонсо прийняв рішення щодо свого майбутнього
#Баварія, #Ліверпуль, #Хабі Алонсо, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо залишиться в німецькому клубі на наступний сезон.

Про це повідомляє SkySports.

За інформацією джерела, Алонсо не буде в шортлисті Ліверпуля цього літа, а команда Прем'єр-ліги очікує, що він залишиться в Баєрі.

Вважалося, що керманич Баєра є головною ціллю "мерсисайдців" для заміни Юргена Клоппа, який залишає Енфілд наприкінці сезону.

"Аптекарі" впевнено лідирують в Бундеслізі, випереджаючи Баварію на 10 очок.

Раніше була інформація, що Алонсо все ж таки готовий розглянути пропозицію від Ліверпуля.

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