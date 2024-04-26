Головне
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи
Вчора 20:16 7468 4
Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024
Вчора 23:38 237
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли
Вчора 21:25 423
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана"
Вчора 17:56 3748
Ястремська здобула вольову перемогу над Аранго в другому колі турніру в Мадриді
Вчора 16:23 490 2
Визначився транслятор чемпіонських боїв Усика та Берінчика
Вчора 15:40 507
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді
Вчора 14:20 2831 2
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
Вчора 11:10 429
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Вчора 11:00 651
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ
Вчора 00:05 19978
Прямі трансляції
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 21:39 124
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:30 185
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 16:46 226
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 01:34 551
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
24.04.2024 04:00 329

Тренер Феєнорда відкрито заявив про бажання очолити Ліверпуль

Сьогодні 00:44 93 0
Тренер Феєнорда відкрито заявив про бажання очолити Ліверпуль
#Ліверпуль, #Арне Слот

Джерело - ESPN.

Головний тренер нідерландського Феєнорда Арне Слот публічно заявив, що хоче очолити англійський Ліверпуль.

Про це фахівець сказав у інтерв'ю ESPN.

"Я хотів би стати новим головним тренером Ліверпуля, моє рішення зрозуміле. Феєноорд і Ліверпуль зараз ведуть перемовини, а я чекаю, що з цього вийде. Я чекаю, поки клуби дійдуть згоди", – сказав Слот.

Раніше капітан Ліверпуля Вірджіл Ван Дейк оцінив тренера, назвавши Слота один із найкращих нідерландських тренерів на цю мить.

Нагадаємо, мерсисайдці хотіли запросити Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.

Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Удінезе та Рома дограють матч 32 туру Серії А Удінезе та Рома дограють матч 32 туру Серії А 661
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи Білодід завоювала золото чемпіонату Європи 7468 4
Лунін опиниться на лаві запасних у наступному матчі Реала: відома причина Лунін опиниться на лаві запасних у наступному матчі Реала: відома причина 812
Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 7884 1
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" 3748
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді 2831 2
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362992 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82384
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21669 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46678
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30408
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65443 1