Тренер Феєнорда відкрито заявив про бажання очолити Ліверпуль

Джерело - ESPN.

Головний тренер нідерландського Феєнорда Арне Слот публічно заявив, що хоче очолити англійський Ліверпуль.

Про це фахівець сказав у інтерв'ю ESPN.

"Я хотів би стати новим головним тренером Ліверпуля, моє рішення зрозуміле. Феєноорд і Ліверпуль зараз ведуть перемовини, а я чекаю, що з цього вийде. Я чекаю, поки клуби дійдуть згоди", – сказав Слот.

Раніше капітан Ліверпуля Вірджіл Ван Дейк оцінив тренера, назвавши Слота один із найкращих нідерландських тренерів на цю мить.

Нагадаємо, мерсисайдці хотіли запросити Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.

Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.