Артета підтримав Почеттіно: Я був на його місці

Головний тренер Арсенала Мікель Артета підтримав наставника Челсі Маурісіо Почеттіно після розгромної перемоги "канонірів" у перенесеному матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги (5:0).

Слова іспанського фахівця наводить журналіст Бен Джейкобс.

"Я співчуваю йому за все, через що він пройшов і що робить. Я був на його місці. Я думаю, що Почеттіно робить хорошу роботу. Коли я проаналізував останні сім ігор Челсі, то зрозумів, що вони заслуговували на перемогу в кожному матчі. Я бажаю йому найкращого, — сказав Артета.