Артета підтримав Почеттіно: Я був на його місці

Головний тренер Арсенала Мікель Артета підтримав наставника Челсі Маурісіо Почеттіно після розгромної перемоги "канонірів" у перенесеному матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги (5:0).

Слова іспанського фахівця наводить журналіст Бен Джейкобс.

🗣️ Mikel Arteta on Pochettino. "I've all the sympathy in the world for everything he's been through and is doing. I've been on the other side. I think he's doing a good job. When I analysed them for the last seven games, they deserved to win every match. I want the best for him." pic.twitter.com/ilwzaUpiLd