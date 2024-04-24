Артета підтримав Почеттіно: Я був на його місці

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Арсенала Мікель Артета підтримав наставника Челсі Маурісіо Почеттіно після розгромної перемоги "канонірів" у перенесеному матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги (5:0).
Слова іспанського фахівця наводить журналіст Бен Джейкобс.
"Я співчуваю йому за все, через що він пройшов і що робить. Я був на його місці. Я думаю, що Почеттіно робить хорошу роботу. Коли я проаналізував останні сім ігор Челсі, то зрозумів, що вони заслуговували на перемогу в кожному матчі. Я бажаю йому найкращого, — сказав Артета.
🗣️ Mikel Arteta on Pochettino. "I've all the sympathy in the world for everything he's been through and is doing. I've been on the other side. I think he's doing a good job. When I analysed them for the last seven games, they deserved to win every match. I want the best for him." pic.twitter.com/ilwzaUpiLd— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 23, 2024
Зазначимо, що після поразки від Арсеналу "сині" встановили ганебний рекорд в АПЛ.