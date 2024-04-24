Джерело - Чемпіон.

Арсенал вдома обіграв Челсі в перенесеному матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Перемога дозволила "канонірам" збільшити відрив від другого Ліверпуля на 3 очки, щоправда, у мерсисайдців одна гра в запасі. Челсі з 47 очками в активі залишився на 9-й сходинці.

Український півзахисник "синіх" Михайло Мудрик розпочав матч з перших хвилин та був замінений на 66-й хвилині. Для нього це була 36 гра в сезоні в усіх турнірах. На рахунку вінгера — 6 голів та 2 асисти.

Зі свого боку український представник Арсенала Олександр Зінченко з'явився на 72-й хвилині. Це була його перша поява на полі за останні дві гри "канонірів".

Чемпіонат Англії — АПЛ

29 тур, 23 квітня

Арсенал — Челсі 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Троссард, 2:0 - 52 Вайт, 3:0 - 57 Гаверц, 4:0 - 65 Гаверц, 5:0 - 70 Вайт

Напередодні підопічні Маурісіо Почеттіно поступилися Манчестер Сіті в півфіналі Кубку Англії.

Раніше ми повідомляли, що Арсенал може підписати гравця на позицію Зінченка.