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Челсі в матчі АПЛ проти Арсеналу встановив клубний атирекорд

Сьогодні 07:01 200 0
Челсі в матчі АПЛ проти Арсеналу встановив клубний атирекорд
Фото: ФК Челсі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі встановив клубний антирекорд з пропущених м'ячів за власну історію виступів у Англійській прем'єр-лізі (АПЛ) з футболу.

Команда тренера Маурісіо Почеттіно програла Арсеналу (0:5) в перенесеному матчі 29-го туру чемпіонату Англії, кількість її пропущених м'ячів у поточному сезоні досягла 57.

Про це повідомляє WhoScored у Twitter.

Це став найгірший результат клубу в історії.

"Сині" в минулому двічі пропускали за сезон АПЛ по 55 голів: у 1994/95 та 1996/97. Клуб зі столиці проведе ще шість матчів у сезоні Прем'єр-ліги.

Челсі українця Михайла Мудрика з 47 очками в активі залишився на 9-й сходинці.

Арсенал виграв 12 із 14 останніх матчів ліги з різницею м'ячів 45-6. Перемога дозволила йому збільшити відрив від другого Ліверпуля на три очки. Щоправда, у мерсисайдців одна гра в запасі. 

Напередодні підопічні Почеттіно поступилися Манчестер Сіті в півфіналі Кубку Англії.

Раніше ми повідомляли, що Арсенал може підписати гравця на позицію українця Олександра Зінченка.

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