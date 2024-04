Челсі в матчі АПЛ проти Арсеналу встановив клубний атирекорд

Лондонський Челсі встановив клубний антирекорд з пропущених м'ячів за власну історію виступів у Англійській прем'єр-лізі (АПЛ) з футболу.

Команда тренера Маурісіо Почеттіно програла Арсеналу (0:5) в перенесеному матчі 29-го туру чемпіонату Англії, кількість її пропущених м'ячів у поточному сезоні досягла 57.

Про це повідомляє WhoScored у Twitter.

Це став найгірший результат клубу в історії.

Chelsea have now conceded more goals this season (57) than in any previous Premier League campaign. 😬 pic.twitter.com/2p8dFoGQ1l