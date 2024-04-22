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Металіст 1925 — Оболонь 1:1: огляд матчу УПЛ

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Металіст 1925 — Оболонь 1:1: огляд матчу УПЛ
#Металіст 1925, #Оболонь

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 зіграв унічию з Оболонню в битві за збереження прописки в Українській Прем'єр-лізі з футболу. 

Чемпіонат України — УПЛ
25 тур, 22 квітня

Металіст 1925 (Харків) — Оболонь (Київ) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Черненко, 1:1 - 65 Сидоров

Металіст 1925: Мозіль, Капінус (85 Безуглий), Борячук (62 Овусу), Юсов (62 Моура), Гармаш, Габелок (к), Жичиков (68 Червак), Імереков, Фарина, Юрченко, Сидоров

Оболонь: Федорівський (к), Осман (67 Мединський), Дубко, Приймак, Лук'янчук, Грисьо (61 Суханов), Черненко (77 Косовський), Мороз, Чернов (67 Прокопенко), Тарануха (77 Вишневський), Краснопір 

Попередження: 14 Капінус, 42 Юсов, 89 Сидоров, 90+2 Юрченко — 86 Лук'янчук

Металіст 1925 залишився на передостанній сходинці турнірної таблиці з 19 очками в активі. Оболонь йде 13-ю з 21 балом. 

Напередодні Рух зіграв унічию з Минаєм, Верес розписав мирову з Дніпром-1, ЛНЗ здобув вольову перемогу над Олександрією, а Динамо вдома розгромило Полісся. 

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