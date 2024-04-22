Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 зіграв унічию з Оболонню в битві за збереження прописки в Українській Прем'єр-лізі (УПЛ) з футболу.

Гра 25 туру завершилась з рахунком 1:1.

Кияни відкрили рахунок на 9-й хвилині поєдинку після пострілу Руслана Черненка з 35 метрів (0:1).

Харків'яни відновили рівновагу на 65-й хвилині, коли 22-річний нападник Олексій Сидоров виграв верхову боротьбу в штрафній Оболоні після передачі Максима Жичикова (1:1).

Чемпіонат України — УПЛ

25 тур, 22 квітня

Металіст 1925 (Харків) — Оболонь (Київ) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Черненко, 1:1 - 65 Сидоров

Металіст 1925: Мозіль, Капінус (85 Безуглий), Борячук (62 Овусу), Юсов (62 Моура), Гармаш, Габелок (к), Жичиков (68 Червак), Імереков, Фарина, Юрченко, Сидоров

Оболонь: Федорівський (к), Осман (67 Мединський), Дубко, Приймак, Лук'янчук, Грисьо (61 Суханов), Черненко (77 Косовський), Мороз, Чернов (67 Прокопенко), Тарануха (77 Вишневський), Краснопір

Попередження: 14 Капінус, 42 Юсов, 89 Сидоров, 90+2 Юрченко — 86 Лук'янчук

Огляд

Металіст 1925 залишився на передостанній сходинці турнірної таблиці з 19 очками в активі. Оболонь йде 13-ю з 21 балом.

Напередодні Рух зіграв унічию з Минаєм, Верес розписав мирову з Дніпром-1, ЛНЗ здобув вольову перемогу над Олександрією, а Динамо вдома розгромило Полісся.