Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Минай зіграв внічию з львівським Рухом у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги.
Гра завершилась з рахунком 1:1.
Команди обмінялися голами в середині другого тайму. На гол півзахисника закарпатців Сергія Петька на 68-й хвилині, львів'яни відповіли м'ячем нападника Іллі Квасниці.
Минай — Рух Львів 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 68 Петько, 1:1 - 77 Квасниця
Минай: Кемкін, Кисіль (82 Воробчак), Скиба, Чуєв, Піддубний, Вакула, Петько (К), Семотюк (78 Вітенчук), Кораблін, Ременяк (63 Гунічев), Устименко.
Рух: Ледвій, Слюбик, Холод, Сич, Роман, Дідик (70 Карабін), Пастух, Таллес, Квасниця, Плюман (70 Рунич), Федор.
Попередження: 40 Кисіль, 90 Петько — 55 Федор, 64 Плюман
Рух залишився на п'ятому місці турнірної таблиці чемпіонату з 41 балом в активі, Минай йде останнім з 16 очками.
Напередодні Верес розписав мирову з Дніпром-1, ЛНЗ здобув вольову перемогу над Олександрією, а Динамо вдома розгромило Полісся.