Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай зіграв внічию з львівським Рухом у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги.

Гра завершилась з рахунком 1:1.

Команди обмінялися голами в середині другого тайму. На гол півзахисника закарпатців Сергія Петька на 68-й хвилині, львів'яни відповіли м'ячем нападника Іллі Квасниці.

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 22 квітня

Минай — Рух Львів 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 68 Петько, 1:1 - 77 Квасниця

Минай: Кемкін, Кисіль (82 Воробчак), Скиба, Чуєв, Піддубний, Вакула, Петько (К), Семотюк (78 Вітенчук), Кораблін, Ременяк (63 Гунічев), Устименко.

Рух: Ледвій, Слюбик, Холод, Сич, Роман, Дідик (70 Карабін), Пастух, Таллес, Квасниця, Плюман (70 Рунич), Федор.

Попередження: 40 Кисіль, 90 Петько — 55 Федор, 64 Плюман

Рух залишився на п'ятому місці турнірної таблиці чемпіонату з 41 балом в активі, Минай йде останнім з 16 очками.

Напередодні Верес розписав мирову з Дніпром-1, ЛНЗ здобув вольову перемогу над Олександрією, а Динамо вдома розгромило Полісся.