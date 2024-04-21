Джерело - Чемпіон.

Верес та Дніпро-1 не змогли визначити сильнішого в матчі 25 туру чемпіонату України.

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 21 квітня

Верес — Дніпро-1 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Дахновський 19’, 1:1 - Адамюк 33’.

Верес: Когут, Балан, Шевченко, Курко (Морозко 70’), Сезар, Кучеренко, Кучеров, Шастал (Шестаков 84’), Яго, Дахновський (Шарай 70’), Гайдучик (Годя 77’).

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сарапій, Сваток, Мірошніченко (Шолупець 90’), Бабенко, Очеретько, Лєднєв, Горбунов (Пасіч 46’), Танчик (Гаджиєв 32’), Гуцуляк.

Попередження: Жуліо Сезар 8’, Очеретько 45+1’, Шастал 55’, Курко 65’, Сваток 73’, Сікейра 82’, Шарай 86’, Гаджиєв 90+4’.

Завдяки цій нічиїй Верес піднявся на 13-те місце, випередивши Оболонь. Дніпро-1 продовжує утримувати 4-ту сходинку, після сьогоднішнього матчу в активі команди Юрія Максимова 45 очок.

Нагадаємо, напередодні Кривбас здобув вольову перемогу над Чорноморцем, а Ворскла вдома поступилася Колосу.