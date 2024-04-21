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Верес — Дніпро-1 1:1: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 19:30 104 0
Верес — Дніпро-1 1:1: огляд матчу УПЛ
#Верес, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Верес та Дніпро-1 не змогли визначити сильнішого в матчі 25 туру чемпіонату України. 

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 21 квітня

Верес — Дніпро-1 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Дахновський 19, 1:1 - Адамюк 33

Верес: Когут, Балан, Шевченко, Курко (Морозко 70), Сезар, Кучеренко, Кучеров, Шастал (Шестаков 84), Яго, Дахновський (Шарай 70), Гайдучик (Годя 77).

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сарапій, Сваток, Мірошніченко (Шолупець 90), Бабенко, Очеретько, Лєднєв, Горбунов (Пасіч 46), Танчик (Гаджиєв 32), Гуцуляк.

Попередження: Жуліо Сезар 8, Очеретько 45+1, Шастал 55, Курко 65, Сваток 73, Сікейра 82, Шарай 86, Гаджиєв 90+4

Завдяки цій нічиїй Верес піднявся на 13-те місце, випередивши Оболонь. Дніпро-1 продовжує утримувати 4-ту сходинку, після сьогоднішнього матчу в активі команди Юрія Максимова 45 очок. 

Нагадаємо, напередодні Кривбас здобув вольову перемогу над Чорноморцем, а Ворскла вдома поступилася Колосу

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