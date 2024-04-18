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Бешикташ зацікавлений у запрошенні помічника Клоппа

Сьогодні 18:53 104 0
Бешикташ зацікавлений у запрошенні помічника Клоппа
#Бешикташ, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Пеп Лайндерс

Джерело - Чемпіон.

Бешикташ може запросити на посаду головного тренера команди помічника Юргена Клоппа в Ліверпулі Пепа Лайндерса.

Про це повідомляє The Athletic.

Турецький клуб шукає нового наставника після звільнення Фернанду Сантуша. Нідерландський фахівець покине Енфілд цього літа разом із Клоппом.

41-річний Лайндерс має намір стати головним тренером команди та продовжує оцінювати свої можливості перед тим, як прийняти новий виклик.

Раніше повідомлялося, що Аякс може запросити Пепа влітку.

Нагадаємо, що до Бешикташа сватали колишнього наставника Шахтаря та Динамо Мірчу Луческу.

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