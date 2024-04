Бешикташ зацікавлений у запрошенні помічника Клоппа

Бешикташ може запросити на посаду головного тренера команди помічника Юргена Клоппа в Ліверпулі Пепа Лайндерса.

Про це повідомляє The Athletic.

Турецький клуб шукає нового наставника після звільнення Фернанду Сантуша. Нідерландський фахівець покине Енфілд цього літа разом із Клоппом.

41-річний Лайндерс має намір стати головним тренером команди та продовжує оцінювати свої можливості перед тим, як прийняти новий виклик.

