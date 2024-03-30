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28.03.2024 02:00 392

Луческу може очолити свій колишній клуб

Сьогодні 00:54 136 0
Луческу може очолити свій колишній клуб
#Бешикташ, #Мірча Луческу, #Шахтар, #Динамо

Джерело - FANATIK SUPERLIGA.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря та київського Динамо Мірча Луческу може очолити Бешикташ.

Про це повідомляє FANATIK SUPERLIGA.

Зазначається, що румунський спеціаліст вже досягнув усних домовленостей з керівництвом турецького клубу. 78-річний наставник вже тренував цю команду з липня 2002-го до травня 2004 року. 

Нагадаємо, Луческу залишив Динамо у листопаді минулого року після поразки від "гірників". Нещодавно він розповів, що не планує завершувати кар'єру.

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