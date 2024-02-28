Пеп Лайндерс може очолити амстердамський клуб

Джерело - talkSPORT.

Асистент Юргена Клоппа в Ліверпулі Пеп Лайндерс може стати головним тренером Аякса.

Про це повідомляє talkSPORT.

Нідерландець покине Енфілд цього літа разом із німецьким наставником і відкритий переговорів.

41-річний тренер приєднався до "червоних" з Порту в 2014 році, а згодом став правою рукою Клоппа.

Повідомлялося, що власники Ліверпуля зроблять останню спробу повернути колишнього спортивного директора Майкла Едвардса в клуб.

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