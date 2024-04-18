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Тухель — про перемогу над Арсеналом: Перший тайм був схожий на шахову партію

Сьогодні 10:12 89 0
Тухель — про перемогу над Арсеналом: Перший тайм був схожий на шахову партію
#Баварія, #Томас Тухель, #Арсенал Лондон

Джерело - Bayern & Germany.

Головний тренер Баварії Томас Тухель порівняв перший тайм матчу проти Арсенала з грою у шахи. 

Своїми враженнями від перемоги на "канонірами" (1:0) та виходу у півфінал Ліги чемпіонів Тухель поділився в коментарі для DAZN. 

"Ця перемога дуже багато для мене значить. Перший тайм був схожий на шахову партію. Хто припуститься першої помилки, хто зробить перший хід? Ніхто не хотів цього робити. Другий тайм був значно кращим. Ми проявили мужність і в підсумку заслужили перемогу. Я пишаюся виступом команди", — сказав Тухель. 

У півфіналі Баварія зіграє проти мадридського Реала, який завдяки фантастичному виступу Андрія Луніна вибив Манчестер Сіті. Матчі стадії 1/2 фіналу відбудуться 30 квітня та 7 травня. 

Зазначимо, що Томас Тухель став першим німецьким тренером, який виходив у півфінал Ліги чемпіонів з трьома різними командами. До Баварії йому також вдавалося зробити це з ПСЖ та Челсі. 

Втім, після кінця сезону в мюнхенської команди все одно буде новий тренер. Керівництво вже визначилося з головним фаворитом на цю посаду

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