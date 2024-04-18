Баварія — Арсенал 1:0: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія здолала лондонський Арсенал у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу, матч-відповідь

17 квітня

Баварія - Арсенал 1:0 (0:0)

Гол: Кімміх 63

Баварія: Ноєр (К), Мазрауї (Кім 76’), Де Лігт, Даєр, Кімміх, Горетцка, Лаймер, Мусіала, Геррейро, Сане (Упамекано 89’), Кейн.

Арсенал: Рая, Томіясу (Нкетіа 86’), Саліба, Габріель, Вайт, Райс, Жоржиньйо (Жезус 67’), Едегор (К), Мартінелілі (Троссард 67’), Гаверц, Сака.

У півфіналі Баварія зіграє мадридського Реала, який у драматичній серії пенальті вибив Манчестер Сіті.