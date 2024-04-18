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Баварія — Арсенал 1:0: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 01:45 104 0
Баварія — Арсенал 1:0: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
#Баварія, #Ліга чемпіонів, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія здолала лондонський Арсенал у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. 

Ліга чемпіонів
1/4 фіналу, матч-відповідь
17 квітня

Баварія - Арсенал 1:0 (0:0)

Гол: Кімміх 63

Баварія: Ноєр (К), Мазрауї (Кім 76’), Де Лігт, Даєр, Кімміх, Горетцка, Лаймер, Мусіала, Геррейро, Сане (Упамекано 89’), Кейн. 

Арсенал: Рая, Томіясу (Нкетіа 86’), Саліба, Габріель, Вайт, Райс, Жоржиньйо (Жезус 67’), Едегор (К), Мартінелілі (Троссард 67’), Гаверц, Сака. 

У півфіналі Баварія зіграє мадридського Реала, який у драматичній серії пенальті вибив Манчестер Сіті

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