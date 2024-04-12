Баварія визначилась з новим головним тренером

Баварія хоче запросити на посаду головного тренера наставника збірної Німеччини Юліана Нагельсманна, якого керівництво клубу звільнило в березні 2023 року.

Про це повідомляє BILD.

На призначенні Нагельсманна наполягає спортивний директор мюнхенського клубу Макс Еберль.

Раніше повідомлялося, що Юліан може залишити збірну Німеччини після Євро-2024, проте німецька асоціація зараз намагається узгодити з ним продовження контракту, незважаючи на нестабільні результати команди перед домашнім чемпіонатом Європи.

Нагадаємо, в лютому 2024 року Баварія оголосила, що влітку Тухель залишить свою посаду.

Наразі Баварія ділить другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Німеччини зі Штутгартом (по 60 балів). Наступний матч команда зіграє 13 квітня проти Кельна (початок о 16:30 за київським часом).