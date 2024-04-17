А ви і далі думайте, що війна на Донбасі: Зозуля відреагував на ракетний удар по Чернігову

Український футболіст та волонтер Роман Зозуля висловив співчуття жертвам чергового теракту російських окупантів, який стався 17 квітня в Чернігові.

Колишній нападник збірної України опублікував допис на цю тему у своєму Telegram-каналі.

"Чернігів… Біль. Р*сеява мразота вгатила ракетами майже по центру міста. В робочій день… А ви і далі думайте що війна на Донбасі", — написав Зозуля.

Наразі відомо про 15 загиблих та 61 постраждалого внаслідок удару росіян по цивільній інфраструктурі Чернігова. 18 квітня оголошено днем траура за жертвами теракту.

Нещодавно коментатор Віктор Вацко повідомив, що Зозуля разом з колишнім партнером по Дніпру почав займатися агентською діяльністю.