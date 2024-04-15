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07.04.2024 07:40 1103

Коноплянка із Зозулею займається агентською діяльністю — джерело

Сьогодні 20:47 159 0
Коноплянка із Зозулею займається агентською діяльністю — джерело
#Євген Коноплянка

Джерело - Вацко Live.

Ексгравець збірної України Євген Коноплянка завершив професійну кар'єру та став футбольним агентом.

Таку інформацію повідомив коментатор Віктор Вацко.

"Зараз Коноплянка в тандемі з Романом Зозулею планують займатись агентською діяльністю. Останнім часом отримав кілька несподіваних підтверджень, що Коноплянка та Зозуля вже займаються агентським бізнесом у тандемі. Комунікують як із юними футболістами, так і з готовими статусними, за українськими мірками. 

Це може стати великим плюсом для українського футболу: Коноплянка та Зозуля – люди, які частину кар’єри провели в Європі та мали набити там достатню кількість футбольних контактів. Якщо вони завдяки цим контактам будуть здатні влаштовувати українців у хороші європейські клуби на хороші фінансові умови або завдяки своїм контактам зможуть приносити українським клубам хороші гроші на трансферах, якщо вони зможуть наводити в українські клуби іноземців за адекватні гроші, ну скажіть, хіба не будуть у виграші все?", — зазначив Вацко.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка вирішив завершити кар'єру

Нагадаємо, Євген виступав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар, Краковію та ЧФР Клуж. Румунський клуб він покинув на правах вільного агента, зігравши лише в чотирьох матчах. Потім стало відомо, що гравець просив залишити його в Клужі до літа. 

За збірну України Коноплянка провів 87 матчів, у яких забив 21 гол. Востаннє він виходив на поле у "синьо-жовтій" футболці в березні минулого року, коли Руслан Ротань випустив його на заміну в компенсований час матчу проти Англії.

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