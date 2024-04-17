Артета: Я люблю Зінченка, це людина з неймовірною мужністю

Джерело - ВВС.
Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, що лівий захисник команди Олександр Зінченко має неймовірну міжність.
Його слова передає ВВС.
"Я люблю Зінченка, це людина з різними якостями та неймовірною мужністю. Я впевнений, що з підтримкою наша команда виступатиме краще", — сказав наставник.
У поточному сезоні українець відіграв 33 матчі за свій клуб, забив 1 м'яч та віддав 2 результативні передачі.
Нещодавно "каноніри" з Олександром у стартовому складі несподівано програли Астон Віллі та втратили лідерство в Англійській Прем'єр-лізі. Нагадаємо, раніше Зінченко повідомив про готовність воювати проти Росії.