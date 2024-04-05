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Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну

Сьогодні 13:22 1253 0
Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну
Фото - Getty Images
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - bbc.com.

Захисник Арсенала та віцекапітан збірної України Олександр Зінченко готовий піти на фронт захищати країну.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю BBC.

27-річний гравець готовий відгукнутися на призов на війну, якби побачив там більшу цінність, ніж залишитися грати в Англійській Прем'єр-лізі.

"Якщо призвуть? Думаю, що відповідь очевидна. Я поїду в Україну на війну.

На війні мої колишні шкільні друзі. Важко зрозуміти, що зовсім нещодавно ми навчалися в одній школі, гралися на дитячому майданчику чи на футбольному полі, а тепер вони захищають нашу країну зі зброєю в руках. 

Чесно кажучи, це дуже важко прийняти, але така реальність. І ми не можемо здаватися. Я знаю, можливо, деякі люди думають, що мені набагато простіше бути в Лондоні, ніж в Україні. Я дуже сподіваюся, що ця війна незабаром закінчиться", - сказав Зінченко.

Напередодні Зінченко вперше за два місяці вийшов у стартовому складі Арсенала в переможній грі 31 туру АПЛ проти Лутона (2:0).

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