Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну

Захисник Арсенала та віцекапітан збірної України Олександр Зінченко готовий піти на фронт захищати країну.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю BBC.

27-річний гравець готовий відгукнутися на призов на війну, якби побачив там більшу цінність, ніж залишитися грати в Англійській Прем'єр-лізі.

"Якщо призвуть? Думаю, що відповідь очевидна. Я поїду в Україну на війну.

На війні мої колишні шкільні друзі. Важко зрозуміти, що зовсім нещодавно ми навчалися в одній школі, гралися на дитячому майданчику чи на футбольному полі, а тепер вони захищають нашу країну зі зброєю в руках.

Чесно кажучи, це дуже важко прийняти, але така реальність. І ми не можемо здаватися. Я знаю, можливо, деякі люди думають, що мені набагато простіше бути в Лондоні, ніж в Україні. Я дуже сподіваюся, що ця війна незабаром закінчиться", - сказав Зінченко.