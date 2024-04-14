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Арсенал із Зінченком несподівано програв Астон Віллі: результати 33 туру АПЛ

Українець був замінений на 87 хвилині поєдинку
Сьогодні 20:33 419 0
Арсенал із Зінченком несподівано програв Астон Віллі: результати 33 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 33 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24, в яких Ліверпуль вдома поступився Крістал Пелес, Фулгем переграв Вест Гем, Арсенал програв Астон Віллі.

Арсенал втратив лідерство внаслідок поразки - Манчестер Сіті вийшов на перше місце в АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
33 тур, 13 квітня

Вест Гем — Фулгем 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Перейра, 0:2 - 72 Перейра

Ліверпуль — Крістал Пелес 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 14 Езе

Арсенал — Астон Вілла 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 84 Бейлі, 0:2 - 87 Воткінс

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів" і був замінений на 87 хвилині поєдинку.

Нагадаємо, напередодні Борнмут українця Іллі Забарного відібрав очки у Манчестер Юнайтед, а Ман Сіті розгромив Лутон.

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