Російський гравець — про сувору реальність: Зінченко в ЛЧ з Арсеналом, а я на Сахаліні

Вихованець Краснодара, російський гравець ФК Сахалін Олександр Марченко вважає, що за місяць у таборі Ман Сіті вийде на рівень гравця національної збірної України з футболу Олександра Зінченка.

Свою байку він розповів для Sport24.ru.

"До нас на турнір пам’яті Вахрушева приїжджали донецький Шахтар і київське Динамо. За "гірників" грали Віктор Коваленко та Олександр Зінченко. Ми цей клуб "рилом возили".

Але Зінченко в ЛЧ з Арсеналом, а я — на Сахаліні. Як це працює? Не розумію. А тоді ми нічим не поступалися.

Зараз, гадаю, мене в Манчестер Сіті закинути — я місяць потренуюсь і буду на такому ж рівні. Футбол скрізь однаковий, просто люди різні", — позаздрив захисник.