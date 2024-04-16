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07.04.2024 07:40 1118

Вінгер Лаціо прийняв неочікуване рішення щодо продовження кар'єри

Сьогодні 08:51 79 0
Вінгер Лаціо прийняв неочікуване рішення щодо продовження кар'єри
#Андерсон, #Лаціо

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Лаціо Феліпе Андерсон після закінчення сезону перейде до бразильського Палмейраса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що футболіст відхилив пропозицію Ювентуса в трьохрічному контракті та вирішив повернутися в Бразилію через сімейні обставини.

Востаннє Андерсон грав на батьківщині ще на початку 2010-х за Сантос, після чого перейшов в Лаціо приблизно за 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, футболіст відіграв за римський клуб з 2013 по 2018 рік, а потім повернувся у 2021-му після виступів за Вест Гем та Порту.

В останному матчі Серії А бразилець дублем допоміг Лаціо розгромити Салернітану.

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