Вінгер Лаціо прийняв неочікуване рішення щодо продовження кар'єри

Вінгер Лаціо Феліпе Андерсон після закінчення сезону перейде до бразильського Палмейраса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що футболіст відхилив пропозицію Ювентуса в трьохрічному контракті та вирішив повернутися в Бразилію через сімейні обставини.

🚨🟢🇧🇷 Felipe Anderson has signed in as new Palmeiras player on free transfer from Lazio, after deciding against signing new contract.



Felipe received Juventus proposal for three year contract last week but he decided for shock return to Palmeiras for family reasons. pic.twitter.com/gPk9UCTmAr