Вінгер Лаціо прийняв неочікуване рішення щодо продовження кар'єри

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Лаціо Феліпе Андерсон після закінчення сезону перейде до бразильського Палмейраса.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що футболіст відхилив пропозицію Ювентуса в трьохрічному контракті та вирішив повернутися в Бразилію через сімейні обставини.
🚨🟢🇧🇷 Felipe Anderson has signed in as new Palmeiras player on free transfer from Lazio, after deciding against signing new contract.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2024
Felipe received Juventus proposal for three year contract last week but he decided for shock return to Palmeiras for family reasons. pic.twitter.com/gPk9UCTmAr
Востаннє Андерсон грав на батьківщині ще на початку 2010-х за Сантос, після чого перейшов в Лаціо приблизно за 8 мільйонів євро.
Нагадаємо, футболіст відіграв за римський клуб з 2013 по 2018 рік, а потім повернувся у 2021-му після виступів за Вест Гем та Порту.
В останному матчі Серії А бразилець дублем допоміг Лаціо розгромити Салернітану.