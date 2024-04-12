Лаціо з дублем Андерсона розгромив Салернітану в Серії А

Джерело - Чемпіон.

Римський Лаціо вдома обіграв Салернітану в 32 турі італійської Серії А з футболу.

Матч завершився з рахунком 3:1. Дубль у складі "орлів" оформив Феліпе Андерсон, по м'ячу забили — Матіас Весіно та Густав Ісаксен. Голом престижу за Салернітану відзначився Лум Чауна.

Чемпіонат Італії — Серія А

32 тур, 12 квітня

Лаціо — Салернітана 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 7 Андерсон, 2:0 - 14 Весіно, 2:1 - 16 Чауна, 3:1 - 35 Андерсон, 4:1 - 87 Ісаксен

У турнірній таблиці Лаціо обійшов Наполі та наразі посідає сьому сходинку (49 очок). Салернітана залишилась на останній позиції (15 балів).

Нагадаємо, Лаціо в минулому турі програв римське дербі Ромі, а Емполі українця Віктора Коваленка вирвав перемогу в драматичному матчі.

Раніше ми повідомляли, що Ювентус безплатно підпише вінгера Лаціо.