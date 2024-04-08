Ювентус безплатно підпише вінгера Лаціо

Джерело - Чемпіон.
Бразильський вінгер римського Лаціо Феліпе Андерсона влітку може перейти в туринський Ювентус.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
Перехід відбудеться на правах вільного агента. Очікується, що угода буде підписана найближчим часом.
Чинний контракт гравця з "орлами" закінчується у червні 2024 року. У нинішньому сезоні він зіграв 43 матчі за Лаціо в усіх турнірах, в яких забив три голи та зробив сім асистів.
🚨⚪️⚫️ EXCL: Juventus are one step away from signing Felipe Anderson as free agent, deal imminent!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2024
Formal proposal sent to the Brazilian winger, all set to be sealed soon.
Verbal agreement at final stages, details being sorted and then… here we go. 🇧🇷 pic.twitter.com/QzS9A6nOlX
Нагадаємо, Андерсон грав за Лаціо з 2013 по 2018 рік, а потім повернувся у 2021-му після виступів за Вест Гем та Порту.
Раніше повідомлялося, що Ювентус позбудеться форварда збірної Італії.