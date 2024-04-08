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Ювентус безплатно підпише вінгера Лаціо

Сьогодні 21:33 98 0
Ювентус безплатно підпише вінгера Лаціо
#Андерсон, #Лаціо, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Бразильський вінгер римського Лаціо Феліпе Андерсона влітку може перейти в туринський Ювентус.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

Перехід відбудеться на правах вільного агента. Очікується, що угода буде підписана найближчим часом.

Чинний контракт гравця з "орлами" закінчується у червні 2024 року. У нинішньому сезоні він зіграв 43 матчі за Лаціо в усіх турнірах, в яких забив три голи та зробив сім асистів.

Нагадаємо, Андерсон грав за Лаціо з 2013 по 2018 рік, а потім повернувся у 2021-му після виступів за Вест Гем та Порту. 

Раніше повідомлялося, що Ювентус позбудеться форварда збірної Італії.

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