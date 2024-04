Ювентус безплатно підпише вінгера Лаціо

Бразильський вінгер римського Лаціо Феліпе Андерсона влітку може перейти в туринський Ювентус.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

Перехід відбудеться на правах вільного агента. Очікується, що угода буде підписана найближчим часом.

Чинний контракт гравця з "орлами" закінчується у червні 2024 року. У нинішньому сезоні він зіграв 43 матчі за Лаціо в усіх турнірах, в яких забив три голи та зробив сім асистів.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Juventus are one step away from signing Felipe Anderson as free agent, deal imminent!



Formal proposal sent to the Brazilian winger, all set to be sealed soon.



Verbal agreement at final stages, details being sorted and then… here we go. 🇧🇷 pic.twitter.com/QzS9A6nOlX