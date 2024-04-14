Дитятьєв присоромив естонця Васильєва за ганебну заяву: Поки на собі не відчує жах війни — розуміння не прийде

Джерело - NV.

Гравець футбольного клубу Штурм Олексій Дитятьєв, вважає що деяким спортсменам не прийде розуміння агресії Росії проти України, доки на вони собі не відчують жах війни.

В інтерв'ю для NV він прокоментував ганебну заяву колишнього одноклубника і капітана національної збірної Естонії з футболу Костянтина Васильєва про те, що коли переможе РФ, можливо, буде мир.

"Коли ми з ним спілкувалися у Кракові, він виглядав, як недурна людина. Але читаючи його слова, я бачу, що Костя не розуміє, що відбувається в нашій країні. Якби до нього додому увірвався злочинець, зґвалтував дружину, вбив дитину, то треба бути або ідіотом, або взагалі безвольною людиною, щоб почати домовлятися. Якби він розумів, що будь-яка домовленість з терористом — це капітуляція, можливо, не казав би цю дурню. Поки людина на собі не відчує весь жах війни, поки вона не втратить свій дім, або близьку людину — розуміння не прийде. Це стосується також і багатьох наших громадян", — сказав український футболіст.

Нещодавно Васильєв заявив, що однією із запорук миру в Україні є перемога Російської Федерації у кривавій війні, яку вона розв’язала на українській землі.

"Якщо переможе Україна, можливо, буде мир. Якщо переможе Росія, можливо, буде мир. Якщо обидві сторони вирішать поговорити та укласти мирний договір, то, можливо, буде мир", — ганебно заявив естонець.

Пізніше стало відомо, що Констянтин, "розуміючи" ситуацію, вирішив відмовитися від капітанства у головній команді Естонії. Однак український футболіст не вірить, що це була ініціатива 39-річного півзахисника.

Нагадаємо, раніше 34-річний Дитятьєв залишив ФК Львів та перейшов грати за амоторську команду з Київщини ФК Штурм.