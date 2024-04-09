Подоляни розгромили Сокіл, Зірка переграла Агротех у дербі: огляд матчів чемпіонату України серед аматорів

Джерело - Чемпіон.

6-7 квітня відбулися матчі 15 туру групи 1 та 11 туру групи 2 серед аматорських команд чемпіонату України сезону-2023/24 з футболу.

Група 1, 15 тур

Агрон - Колос 0:0

Агрон: Рогаль, Олексюк, Щербатюк, Скакун, Соколовський, Стриєшин (Кохман, 46), Гром'як, Пришнівський, Пежинський (Семенець, 84), Луцик (Онищук, 85), Войцещук

Колос: Фіяло, Никитюк, Бартошук, Луцюк, Морозов, Кошка (Семенюк, 89), Притуляк (Кашперук, 46), Брицький (Попадюк, 83), Наконечний (Лавренюк, 46), Коляда, Скоцький (Демчик, 76)

Попередження: Стриєшин, 10; Войцещук, 42, 55 - Семенюк, 90

Вилучення: Войцещук, 55.

Агрон та Колос перебувають у групі лідерів, і в очній зустрічі намагалися не форсувати події й не ризикували. То ж зігравши в обережний футбол, команди зберегли свої ворота недоторканими. Зазначимо, що господарі з 55 хвилині поєдинку грали в меншості - Михайло Войцещук отримав друге попередження.

Варто зазначити, що в складі Колоса на поле виходили колишні гравці Інгульця Микола Коляда та Богдан Скоцький, а також ексфутболіст кропивницької Зірки Олег Кошка. Їх досвід у професійному футболі допомагає гостям показувати футбол достатньо високого рівня.

Галичина-Фенікс – VIVAD 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Куртяк, 1:1 - 49 Борисевич, 1:2 - 74 Мазуренко

Галичина-Фенікс: Шарун, Даців, Чабан (Шута М., 65), Янчак (Задорожний, 79), Матусевич (Яців, 65), Вільховий А., Шута А., Куртяк (Сидор, 69), Сороколіт, Яворський, Вільховий Т. (Михайлів, 37)

VIVAD: Дворнін, Базь, Кучерчук (Тарасюк, 59), Павловський, Ващенко (Березін, 65), Тимофєєв (Федорчук, 55), Швець (Чопенко, 84), Яворський (Гордеєв, 49), Вакула (Мазуренко, 60), Петрук, Борисевич

Попередження: Янчак, 44; Яців, 71; Вільховий А., 90.

Гості здобули вольову перемогу. Пропустивши швидкий гол, гравці VIVAD змогли оговтатися вже по перерві. Спершу Борисевич зрівняв рахунок. А на 74 хвилині Мазуренко забив переможний м’яч.

Пробій – Ревера 1908-ФАПФ 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 80 Неледва, 1:1 - 90+3 Борисевич

Пробій: Піцан, Борисевич, Волошинович (Романчук, 56), Дитко, Дриган (Кукурудз, 80), Пархуць В., Писко (Семенюк, 76), Радульський (Пархуць Я., 73), Сікач, Сондей, Харук

Ревера 1908-ФАПФ: Кравець, Брацюнь (Сальваровський, 70), Коновалов, Максименко, Школьний, Бойко, Шмаль (Салій, 62), Дрекало (Корвацький, 77), Неледва, Шкварилюк (Угринюк, 68), Пащак (Максимів, 90)

Попередження: Волошинович, 14; Радульський, 51; Дитко, 87; Пархуць Я., 90 - Пащак, 87; Угринюк, 90.

Пробій уникнув поразки від молодої команди з Івано-Франківська. Обласне дербі завершилося внічию. Неледва вивів вперед гостей. Борисевич у компенсований час зустрічі зрівняв рахунок.

Відзначимо, що господарі мають потужний склад, чимало гравців виступали за Прикарпаття. А Іван Сондей має досвід гри навіть у клубах УПЛ – мова про Дніпро та Олімпік.

Подоляни – Сокіл 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Дячинський, 2:0 - 40 Жуміга (пен), 3:0 - 54 Проців, 4:0 - 90+2 Мальський

Подоляни: Новаков, Фриз, Васильченко (Падух, 87), Сагайдак (Кірієнко, 61), Ткачик (Тарасов, 46), Мальський, Мацієський, Бутенко (Малащук, 53), Жуміга (Співак, 83), Проців (Царюк, 78), Дячинський (Трух, 37)

Сокіл: Сидоренко, Боженко, Васильєв (Бруй, 28), Хурулоходжаєв, Сахно, Ємельянов (Костенко, 60), Шишкін, Боровський (Новик, 57), Трушенко (Берест, 46), Мельничук, Овчарук (Набільський, 55)

Попередження: Ткачик, 12; Тарасов, 90 - Ємельянов, 26; Боженко, 39; Боровський, 47; Шишкін, 61.

Подоляни не мали проблем з Соколом із Київщини. Вже на 54 хвилині протистояння рахунок був 3:0. Мальський у компенсовані хвилини матчу встановив остаточний рахунок – 4:0.

СК Вільхівці – Куликів-Білка 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Патуляк, 1:1 - 47 Куцин, 1:2 - 54 Яворський

СК Вільхівці: Кіктенко, Вапняр, Мілєсін (Базаров, 57), Радченко (Гаврилюк, 77), Кучеренко, Вагін, Клочан (Тарасов, 57), Глагола (Лісовенко, 71, Фінченко, 86), Маркевич, Тимошенко, Куцин (Минайленко, 77)

Куликів-Білка: Данкович, Береза, Савошко О., Грось (Калинчук, 83), Білий, Савошко В., Іваночко (Дмитрух, 90+4), Яворський (Малецький, 72), Войтович (Юськевич, 68), Патуляк (Процишин, 87), Гладкий (Шарабура, 72)

Грось, 81.

Вільхівці вдома програли лідеру групи 1, який до звітного матчу здобув 11 перемог в 12 іграх. Господарі дали бій фавориту, але не більше. Куликів-Білка набрав чергові три очка й продовжує упевнено втримувати лідерство, випереджаючи Подоляни аж на 10 балів.

Турнірна таблиця

Група 2, 11 тур

Пенуел – Авангард 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 68 Смірнов, 0:2 - 79 Гладкий

Пенуел: Бичко, Пилипенко, Остапенко, Чернуха, Петруніч, Божко, Мисляй, Шкель (Матко, 61), Поздняков (Марусяк, 70), Мацюк (Носовський, 66), Лебедєв (Полтавець, 68)

Авангард: Мурга, Топоров, Череватенко, Олійник, Воловик, Гребенюк (Смірнов, 57), Веприцький, Співак (Науменко, 79), Галушка, Боровик (Недай, 89), Гладкий

Попередження: Мацюк, 25; Остапенко, 88 - Смірнов, 83.

Аутсайдер групи Пенуел мав шанси відібрати очки в Авангарда, та все ж не зміг. У першому таймі зустрічі Поздняков не реалізував пенальті у ворота гостей. У середині другого тайму Смірнов вивів Авангард вперед. А на 79 хвилині гри досвідчений нападник Олександр Гладкий рахунок подвоїв.

Зірка – Агротех 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Лобода, 2:0 - 59 Лобода, 2:1 - 85 Біжко

Зірка: Травкін, Манастирний, Владіміров, Стаднік, Кваша, Марценюк, Гончаров, Катеринка, Бондар, Михайленко (Курінний, 64), Лобода (Палюх, 83)

Агротех: Рудик, Кривошей, Біжко, Співак (Мацюта (89), Скоров (Пономаренко, 83), Загальський (Шмат, 76), Чичиков (Радченко, 73), Хорольський (Пісний, 83), Пастухов, Соколан, Сурженко (Коломієць, 53)

Попередження: Катеринка, 12, 90 - Біжко, 21; Пастухов, 29; Хорольський, 77.

Вилучення: Катеринка, 90.

У кіровоградському дербі перемогу здобула Зірка, яка має чималі футбольні традиції, але за складом є менш досвідченою за Агротех. Попри це три бали набрали гравці Зірки, в складі якої надрезультативну гру демонструє Вадим Лобода.

У звітному матчі Вадим прицільними ударами з-за меж штрафного майданчику забив два м’ячі. Це й визначило долю зустрічі. Загалом із 12 голів Зірки у нинішньому сезоні ААФУ 9 на рахунку саме Лободи. В складі гостей помітними футболістами є досвідчені Олексій Чичиков та Ігор Загальський.

Титан – Атлет 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Гнатюк, 2:0 - 61 Мішуренко, 3:0 - 87 Гузенко

Титан: Даскалиця, Лаптєв, Тимошевський, Дубіна (Антоно, 88), Ратушняк, Швидерський (Співаченко, 90), Гнатюк (Кербаль, 87), Бринько (Гузенко, 85), Урсолов, Федоров (Романов, 85), Мішуренко (Білошицький, 84)

Атлет: Комаренко, Тищенко (Лямін, 80), Гаркуша (Білозеров, 74), Липовий, Тверезенко (Тумасов, 82), Кавун (Семененко, 68), Пресіч, Мурашенко, Патик (Левченко, 58), Теймуров (Курагін, 80)

Попередження: Швидерський, 18; Гнатюк, 33 - Гаркуша, 29.

Титан утримує лідерство в групі 2. У звітному турі одесити вдома впевнено переграли Атлет. Після сухого першого тайму Гнатюк та Мішуренко забезпечили господарям комфортну перевагу у рахунку. Вже наприкінці поєдинку Гузенко, що вийшов на заміну, забив третій гол у ворота гостей.

Штурм – Нафтовик 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Ічанський, 2:0 - 72 Ічанський, 3:0 - 90+4 Журавель

Штурм: Погорілий, Басов, Нестеренко, Ічанський, Турчанов (Осадчий, 89), Любко (Петренко, 46), Димнич (Бриженко, 61; Журавець, 79), Дитятьєв, Хруль, Сокол, Шевчук (Рубльов, 82)

Нафтовик: Шварц, Хомич (Галета, 36; Назаренко, 68), Сосєдко, Масло (Биченко, 89), Мигаль, Кузнецов, Кісіль, Фоменко, Гайван, Шаповаленко (Бабинін, 71), Якименко (Мартиненко, 64)

Попередження: Фоменко, 11.

Штурм на своєму полі не мав проблем з Нафтовиком. Перемога господарів стала можливою завдяки дублю Ічанського. Захист господарів вміло цементував Сергій Басов, який нещодавно перейшов з команди Першої ліги - запорізького Металурга. Також у складі клубу з Київщини увесь матч провели досвідчені Сергій Погорілий та Олексій Дитятьєв. У цих футболістів є досвід виступів і за межами України.

Турнірна таблиця

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua