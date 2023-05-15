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Дитятьєв покинув Львів

34-річний захисник став вільним агентом
Сьогодні 13:37 323 0
Дитятьєв покинув Львів
#ПФК Львів, #Олексій Дитятьєв

Джерело - Чемпіон.

Захисник Олексій Дитятьєв розірвав контракт із Львовом, який перебуває на межі вильоту з УПЛ.

Про це він розповів в Instagram.

"Дякую вам хлопці. Для мене це цікавий досвід. Тяжкі часи, породжують сильних людей. Йдемо далі і зустрінемось на футбольному полі", - написав Дитятьєв.

Дитятьєв перейшов у ФК Львів цієї зими із казахстанського Аксу. 34-річний захисник провів за львів'ян дев'ять матчів, не відзначившись результативними діями.

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Допис, поширений Алексей Дитятьев (@dytiatiev)

Раніше Ворскла перемогла Львів.

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