Дитятьєв покинув Львів

Джерело - Чемпіон.
Захисник Олексій Дитятьєв розірвав контракт із Львовом, який перебуває на межі вильоту з УПЛ.
Про це він розповів в Instagram.
"Дякую вам хлопці. Для мене це цікавий досвід. Тяжкі часи, породжують сильних людей. Йдемо далі і зустрінемось на футбольному полі", - написав Дитятьєв.
Дитятьєв перейшов у ФК Львів цієї зими із казахстанського Аксу. 34-річний захисник провів за львів'ян дев'ять матчів, не відзначившись результативними діями.
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Раніше Ворскла перемогла Львів.