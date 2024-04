Бешикташ хоче орендувати нападника Баєра

Турецький Бешикташ планує орендувати нападника німецького Баєра Патріка Шика.

Про це повідомив журналіст Саша Тавольєрі.

Офіційні особи Бешикташа вже зв'язалися з керівництвом "фармацевтів" та влітку намагатимуться домовитися про перехід форварда на тимчасовій основі. Турецький клуб збирається відправити Баєру пропозицію сезонної оренди, але при цьому зазначається, що в Бешикташі розуміють труднощі потенційної угоди.

У поточному сезоні 28-річний Патрік Шик провів 17 матчів у Бундеслізі та Кубку Німеччини, у яких відзначився шістьма забитими м'ячами. Також на його рахунку п'ять ігор та п'ять голів у Лізі Європи, зокрема одне визнання найкращим гравцем тижня в єврокубку.

