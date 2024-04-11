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06.04.2024 10:01 1047

Бешикташ хоче орендувати нападника Баєра

Сьогодні 18:16 114 0
Бешикташ хоче орендувати нападника Баєра
#Баєр, #Бешикташ, #Патрік Шик

Джерело - Чемпіон.

Турецький Бешикташ планує орендувати нападника німецького Баєра Патріка Шика.

Про це повідомив журналіст Саша Тавольєрі.

Офіційні особи Бешикташа вже зв'язалися з керівництвом "фармацевтів" та влітку намагатимуться домовитися про перехід форварда на тимчасовій основі. Турецький клуб збирається відправити Баєру пропозицію сезонної оренди, але при цьому зазначається, що в Бешикташі розуміють труднощі потенційної угоди.

У поточному сезоні 28-річний Патрік Шик провів 17 матчів у Бундеслізі та Кубку Німеччини, у яких відзначився шістьма забитими м'ячами. Також на його рахунку п'ять ігор та п'ять голів у Лізі Європи, зокрема одне визнання найкращим гравцем тижня в єврокубку.

Нагадаємо колишній головний тренер донецького Шахтаря та київського Динамо Мірча Луческу може очолити Бешикташ.

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