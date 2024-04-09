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Інтер встановив рекорд у Серії А

Сьогодні 09:56 127 0
Інтер встановив рекорд у Серії А
#Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

Міланський Інтер здобув виїзну перемогу над Удінезе (2:1) в 31 турі італійської Серії А та встановив новий рекорд ліги.

Про це повідомляє OptaPaolo.

"Нерадзурі"стали першим клубом у найвищому італійському дивізіоні, якому вдалось забити до 31-го туру включно. У їх активі  75 голів у 31 матчі.

Інтер продовжує очолювати турнірну таблицю (відрив від другого Мілана становить 14 балів), гарантувавши собі місце в Лізі чемпіонів. Удінезе має 28 очок і посідає 15 місце.

Нагадаємо, Інтер близький до підписання воротаря Атлетику Паранаенсі Бенто.

  1. Удінезе - Інтер 1:2: огляд матчу Серії А
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