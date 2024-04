Інтер встановив рекорд у Серії А

Міланський Інтер здобув виїзну перемогу над Удінезе (2:1) в 31 турі італійської Серії А та встановив новий рекорд ліги.

Про це повідомляє OptaPaolo.

"Нерадзурі"стали першим клубом у найвищому італійському дивізіоні, якому вдалось забити до 31-го туру включно. У їх активі 75 голів у 31 матчі.

Інтер продовжує очолювати турнірну таблицю (відрив від другого Мілана становить 14 балів), гарантувавши собі місце в Лізі чемпіонів. Удінезе має 28 очок і посідає 15 місце.

1 - With Hakan Çalhanoğlu's goal, Inter became the first team in the Serie A's history to score in each of the first 31 matches played in a single season. Historic.#UdineseInter #SerieA pic.twitter.com/Hx42FwogUa