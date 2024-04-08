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Інтер у компенсований час вирвав перемогу над Удінезе у 31 турі Серії А

Вчора 23:49 145 0
Інтер у компенсований час вирвав перемогу над Удінезе у 31 турі Серії А
#Інтер, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі італійської Серії А Інтер здобув виїзну перемогу над Удінезе.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

Відтак підопічні Сімоне Індзаґі стали першою командою в історії Серії А, що забила у всіх матчах із 1 по 31 тур.

"Нерадзуррі" впевнено очолюють турнірну таблицю (випереджають Ювентус аж на 14 балів), гарантувавши собі місце в Лізі чемпіонів. Удінезе має 28 очок і посідає 15 місце.

Чемпіонат Італії - Серія А
31 тур, 8 квітня

Удінезе - Інтер 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Самарджич, 1:1 - 55 Чалханоглу (пен), 1:2 - 90+5 Фраттезі

Напередодні Емполі українця Віктора Коваленка вирвав перемогу в драматичній грі, а Лаціо програв у римському дербі.

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