Шовковський - про матч із Зорею: Якщо я буду повністю задоволений, то мені треба закінчувати кар'єру

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський залишився задоволений результатом матчу перенесеного 6 туру Української Прем'єр-ліги із Зорею (3:0).

Слова наставника киян передає Tribuna.com.

"Вітаю всіх уболівальників з перемогою. Гра нам давалися, я задоволений діями команди. Але завжди є над чим працювати. Хочу подякувати захисникам та захисницям нашої країни, які дозволяють нам грати в футбол та дарують нам ці важливі футбольні миттєвості. А ми даруватимемо їм позитивні емоції.

Я задоволений настроєм, з яким футболісти вийшли на гру. Я задоволений результатом. Але я не можу бути повністю задоволеним. Завжди є моменти, які можна покращувати. Якщо я буду задоволений повністю, то мені треба буде закінчувати свою кар'єру, а я її тільки розпочинаю", - сказав Шовковський.

Нагадаємо, що наставник київського клубу став найкращим тренером 22 туру УПЛ.

Напередодні Андрій Ярмоленко став на крок ближчим до рекорду Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонатах України.

Раніше повідомлялося, що Зоря може втратити професійний статус через фінансові проблеми.