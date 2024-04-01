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Ярмоленко піднявся на 5 місце в рейтингу найкращих бомбардирів в історії УПЛ

Сьогодні 08:20 166 0
Ярмоленко піднявся на 5 місце в рейтингу найкращих бомбардирів в історії УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Андрій Ярмоленко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко став на крок ближчим до рекорду Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонатах України. 

Гол у ворота Ворскли став для 34-річного вінгера 104 у межах УПЛ. Таким чином Андрій обійшов Жуніора Мораєса та вийшов на одноосібне 5 місце у таблиці найкращих бомбардирів в історії. Якщо цього сезону Ярмоленко заб’є ще двічі, то залишить позаду колишнього нападника Шахтаря Андрій Воробея. 

Топ-10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України

  • Максим Шацьких 124
  • Сергій Ребров 123
  • Євген Селезньов 117
  • Андрій Воробей 105
  • Андрій Ярмоленко 104
  • Жуніор Мораєс 103
  • Олександр Гладкий 98
  • Олександр Гайдаш 95
  • Марко Девич 90
  • Сергій Мізін 90

Після матчу з Ворсклою Олександр Шовковський розповів, що вихід Ярмоленка планувався ще до гри. Ігровий час, який отримав Андрій, залежав від того, як розгортатимуться події на полі. 

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