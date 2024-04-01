Ярмоленко піднявся на 5 місце в рейтингу найкращих бомбардирів в історії УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Андрій Ярмоленко став на крок ближчим до рекорду Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонатах України.
Гол у ворота Ворскли став для 34-річного вінгера 104 у межах УПЛ. Таким чином Андрій обійшов Жуніора Мораєса та вийшов на одноосібне 5 місце у таблиці найкращих бомбардирів в історії. Якщо цього сезону Ярмоленко заб’є ще двічі, то залишить позаду колишнього нападника Шахтаря Андрій Воробея.
Топ-10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України
- Максим Шацьких — 124
- Сергій Ребров — 123
- Євген Селезньов — 117
- Андрій Воробей — 105
- Андрій Ярмоленко — 104
- Жуніор Мораєс — 103
- Олександр Гладкий — 98
- Олександр Гайдаш — 95
- Марко Девич — 90
- Сергій Мізін — 90
Після матчу з Ворсклою Олександр Шовковський розповів, що вихід Ярмоленка планувався ще до гри. Ігровий час, який отримав Андрій, залежав від того, як розгортатимуться події на полі.