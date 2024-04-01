Ярмоленко піднявся на 5 місце в рейтингу найкращих бомбардирів в історії УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко став на крок ближчим до рекорду Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонатах України.

Гол у ворота Ворскли став для 34-річного вінгера 104 у межах УПЛ. Таким чином Андрій обійшов Жуніора Мораєса та вийшов на одноосібне 5 місце у таблиці найкращих бомбардирів в історії. Якщо цього сезону Ярмоленко заб’є ще двічі, то залишить позаду колишнього нападника Шахтаря Андрій Воробея.

Топ-10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України

Максим Шацьких — 124

124 Сергій Ребров — 123

123 Євген Селезньов — 117

117 Андрій Воробей — 105

105 Андрій Ярмоленко — 104

104 Жуніор Мораєс — 103

103 Олександр Гладкий — 98

98 Олександр Гайдаш — 95

95 Марко Девич — 90

90 Сергій Мізін — 90

Після матчу з Ворсклою Олександр Шовковський розповів, що вихід Ярмоленка планувався ще до гри. Ігровий час, який отримав Андрій, залежав від того, як розгортатимуться події на полі.